Ярославль, , 16:59 — REGNUM АО «Яргорэлектротранс» отремонтирует шесть троллейбусов марок «Тролза» и «ЗИУ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Троллейбус в депо City-yaroslavl.ru

Подрядчика для указанных ремонтов в АО «ЯрГЭТ» нашли 29 и 30 декабря 2021 года. Ремонт осуществит АО «ПАТП-1», которое является управляющей компанией для «Яргорэлектротранса». Оба предприятия возглавляет один директор — Сергей Завьялов. Несмотря на наличие других коммерческих предложений на ремонт, по решению комиссии все шесть закупок отдали единственному поставщику — «ПАТП-1».

"В соответствии статьи 72 «Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ЯрГЭТ» Заказчик вправе осуществить закупку работ по ремонту узлов и агрегатов транспортных средств у единственного поставщика в случае, если точное определение стоимости таких работ не представляется возможным без их разборки и дефектовки», — объясняется выбор «ПАТП-1» в каждом из протоколов.

На портале закупок размещены и проекты договоров, в каждом из которых указано, что основной базой их проведения являются помещения «ПАТП-1» на Московском проспекте в Ярославле. Но при этом уточняется отдельное выполнение второго этапа работ — «сборка, настройка, наладка оборудования на базе подрядчика в г. Иваново». Ярославские сотрудники «ПАТП-1» на условиях анонимности разъяснили, что в Иваново возят на ремонт двигатели троллейбусов.

В каждом из протоколов закупочной комиссии фигурирует одна и та же сумма работ — 141 700 рублей при максимуме в миллион рублей. Ремонт предстоит трем троллейбусам марки «Тролза» и трем «ЗИУ».

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