Калуга, , 17:49 — REGNUM В Калуге прошло представление первого сборника из серии «Родники Калужской области» и интерактивной карты родников региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии области.

Родник в Калужской области Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Сборник «Родники Калужской области» — иллюстрированное издание, содержащее сведения об источниках пресных подземных вод на территории региона. Первая его часть посвящена родникам Малоярославецкого района. Всего в нее вошли сведения о 175 источниках, в том числе их географические координаты, положение на рельефе, типы источников, фотографии ближайших окрестностей.

«Работы по выявлению уникальных и типичных источников пресных вод продолжаются, и не только на территории одного муниципального образования, но и по всему региону. Хочется надеяться, что проводимая в нашей области работа по сохранению родников не оставит никого равнодушным, и в ближайшее время мы сможем увидеть и другие книги из этой серии», — отметил министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

Параллельно с выпуском сборников данной серии информация о родниках будет появляться и на интерактивной карте, которая была создана в 2021 году. Первые сведения об источниках пресных подземных вод Малоярославецкого района на карте уже появились.

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