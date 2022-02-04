Москва, , 17:33 — REGNUM Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выпустила сингл «Если в сердце живет любовь», являющийся кавер-версией саундтрека Юлии Савичевой к сериалу «Не родись красивой». Премьера работы состоялась во всех стриминговых сервисах 4 февраля.

Mary Gu Скриншот YouTube

Авторская версия композиции Mary Gu прозвучит в новом телесериале «Моя любимая Страшко», выход которого запланирован на ближайшее время. По словам исполнительницы, предыдущая версия трека являлась одной из её самых любимых песен в детстве, поэтому к созданию ремейка она подходила ответственно.

Напомним, что 7 февраля 2022 года на канале «Суббота!» состоится премьера сериала «Моя любимая Страшко». Главную роль в проекте исполнила актриса Ирина Поплавская.

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