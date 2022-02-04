Варшава, , 16:49 — REGNUM Польша на следующей неделе февраля начнёт поставлять оружие и боеприпасы Украине, заявил 4 февраля на брифинге польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Украина и Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, украинские вооруженные формирования получат от Варшавы десятки тысяч артиллерийских снарядов, гранатомёты и миномёты, но всё это является «оборонительным вооружением».

«Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе пойдет первый транспорт за нашу восточную границу», — сказал Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их европейские сателлиты с ноября 2021 года непрерывно заявляют о «российском вторжении» на Украину, которое начнется со дня на день.

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