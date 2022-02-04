Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Президент США Джо Байден еще на четыре года продлил действие тарифов на импортное оборудование для солнечных батарей, введенных при бывшем главе Белого дома Дональде Трампе, сообщает 4 февраля Reuters.

Солнечные батареи

При этом продление тарифов не распространяется на бифациальные панели, которые примечательны тем, что при оптимальных условиях эксплуатации способны выдавать на 30% больше электричества.

Также Белый дом увеличил квоты на импорт солнечных батарей с 2,5 до 5 гигаватт.

Администрация Байдена стремится удовлетворить требования профсоюзов, которые требуют ограничить импорт для сохранения рабочих мест внутри страны. Но Белый дом также учитывает интересы разработчиков чистой энергии, которые заинтересованы в зарубежных поставках, так как они дешевле американских товаров.

Действие тарифов должно было истечь 6 февраля, однако еще в прошлом году пять американских производителей солнечных батарей попросили Белый дом о продлении, объяснив это тем, что американская продукция пока что не может конкурировать с зарубежными товарами.

Как сообщало ИА REGNUM, среди американских фермеров продолжает расти беспокойство: под солнечные панели отдается всё больше и больше земли, что уже стало угрозой для полей, а значит и для урожая. Используя благоприятное общественное мнение, энергокомпании занимаются неприкрытой экспансией на сельхозугодья США.

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