Волгоград, 4 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Платёжные квитанции с завышенными счетами на отопление за январь 2022 года получили жители трёх домов Волгограда. По остальным многоквартирным домам продолжаются служебные проверки, сообщил 4 февраля на брифинге главный аудитор контроля сбытовых расчётов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Александр Дробышев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Жалобы на многократно увеличившиеся суммы в платёжках поступили от сотен абонентов. Специалисты компании проверили 69 домов. По словам Александра Дробышева, некорректное начисление платы подтвердилось только в трёх многоквартирных домах на улицах Загорской, Шекснинской и Невской, в феврале им будет произведён перерасчёт.

«Виновниками во всех выявленных случаях завышения платы стали специалисты, отрабатывающие все срочные донесения, которые допустили ошибки при внесении сведений общедомовых приборов учёта. В отношении них проводятся служебные проверки», — пояснил главный аудитор ИВЦ.

Как рассказывали волгоградцы в социальных сетях, за отопление в январе некоторым насчитали от четырёх до 10 тысяч рублей.