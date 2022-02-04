Новосибирск, 4 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Новосибирские рыбохозяйственные организации в 2021 году выловили 12 326 тонн рыбы. Это 105% к уровню 2020 года, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона.

Карп

«В настоящее время наша область полностью обеспечивает себя рыбопосадочным материалом пеляди и сазана, — прокомментировал начальник отдела водных биологических ресурсов минсельхоза Сергей Данильченко. — А вот карп на протяжении последних пяти лет практически в полном объёме приобретался в Кемеровской области. Но в 2021 году произведён собственный рыбопосадочный материал карпа. На сегодняшний день он находится в зимовальных прудах рыбопитомников. Произведенного объема достаточно, чтобы закрыть потребность региона в данном рыбопосадочном материале на 80%».

По официальным данным, зарыбление новосибирских водоемов в 2021 году рыбопосадочным материалом ценных видов рыб (пелядь, карп, сазан, толстолобик, белый амур, карась, щука) составило 59,9 млн штук.