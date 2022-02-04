Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Снежные завалы в крупных населенных пунктах Всеволожского района Ленинградской области, которые росли месяцами из-за плохой уборки улиц, привели к прокурорской проверке. Её результатом стали 18 представлений за некачественную уборку улиц управляющими компаниями. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уборка Мурино от снега. Пресс-служба прокуратуры ЛО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителям Мурино из-за невозможности без риска для здоровья дойти до собственного дома пришлось обратиться к губернатору Ленобласти, чтобы тот помог муниципальным властям вывезти снег с территории молодого города. После того как вопросом занялась специально созданная на базе «Снежного штаба» рабочая группа, за три дня февраля с более чем 70% территории города было вывезено 20 тыс. кубометров снега.

Однако, как выяснилось, не только Мурино утопает в снежных массах, такая же картина наблюдается в городе Кудрово и поселках Янино-1 и Янино-2, Новое Девяткино, Бугры. По поручению исполняющего обязанности прокурора области Всеволожской городской прокуратурой начата проверка по вопросу соблюдения требований федерального законодательства при организации работ жилищно-коммунальных служб по уборке снега и наледи.

«В целях координации деятельности управляющих компаний и администрации МО «Муринское городское поселение» городской прокуратурой принимается активное участие в работе оперативного штаба, созданного правительством Ленинградской области, регулярно осуществляется объезд территории города Мурино для проверки качества производимой уборки снега», — указали в прокуратуре.

Также выявлены нарушения в части неудовлетворительного содержания дорог, тротуаров, внутридворовых территорий и остановок общественного транспорта на территории муниципальных образований Всеволожского района.

«В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в адрес руководителей 18 управляющих компаний внесены представления. Ответственные должностные лица вызваны в прокуратуру для вручения постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — пояснили в надзорном ведомстве.

Отметим, что большинство проблем из-за плохой уборки снега появились из-за разграничения на муниципальные и частные территории. Частные компании не смогли организовать своевременную уборку территорий, а местное самоуправление не имеет права проводить уборку на частной собственности.

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