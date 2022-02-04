Москва, 4 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Модернизированный российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М станет первым в мире боевым самолетом, способным перехватывать и сбивать ракеты и истребители противника, подлетающие к нему с задней полусферы, сообщает 4 февраля газета «Известия» со ссылкой на источник в оборонно-промышленной сфере.

Ту-160 выполняет дозаправку в воздухе

По утверждению издания, первый сверхзвуковой ракетоносец, полностью построенный в России после развала СССР, оборудован бортовым радаром заднего обзора, обеспечивающим поражение объектов, угрожающих Ту-160М «со спины».

РЛС заднего обзора позволит экипажу для самообороны применять бортовые «ракеты обратного старта», предназначенные для перехвата вражеских ракет класса «воздух-воздух», «земля-воздух», а также истребителей противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января 2022 года с аэродрома Казанского авиационного завода впервые поднялся в воздух стратегический ракетоносец Ту-160М, полностью построенный в Российской Федерации.