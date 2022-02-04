Новосибирск, 4 февраля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области по состоянию на 3 февраля проведено 3 628 788 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса. Исследования проводятся на базе 26 организаций, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«На территорию области из зарубежных стран прибыло 250 380 граждан, из которых: 166 871 человек прошли обследования методом ПЦР в течении трёх дней со дня прибытия; 53 237 граждан имеют сведения о вакцинации от COVID-19 в течении последних 12 месяцев; 29 819 граждан имеют сведения о перенесённом заболевании COVID-19 в течении последних 6 месяцев; 453 гражданина не прошли обследование на COVID-19 в трёхдневный срок со дня прибытия на территорию РФ», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что не прошедших обследование на COVID-19 привлекают к административной ответственности. Так, судами вынесено 373 постановления, из которых 277 — о назначении штрафа на общую сумму 2 678 000 рублей.