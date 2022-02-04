Лондон, , 16:36 — REGNUM С большой долей вероятности Лондон берётся утверждать, что Россия готовит нападение на Украину, а для этого будет обвинять украинские войска в нападении — предлог же создаст сама. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает 4 февраля.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявив, что конкретные данные британской разведки прокомментировать не может, Джонсон сказал, что у руководства страны «есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские власти намерены ввести санкции против России «за вторжение на Украину». Аналогичными мерами грозят США.

Добавим, что формулировка «высокая степень уверенности», или highly likely, активно практикуется британскими властями со времён Терезы Мэй и «дела Скрипалей».

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