Калуга, 4 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В план-график догазификации Калужской области включено 9,833 тыс. домовладений. Из них на 2022 год — 8,765 тыс. домовладений, на 2023 год — 527 домовладений, на 2024 год — 56 домовладений. Об этом 4 февраля шла речь на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Табачуко, сообщили 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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Губернатор обратил внимание на то, что в Калужской области должно быть догазифицировано около 10 тысяч домохозяйств, и обратился к Сергею Табачуку с просьбой оказать содействие в оптимизации различных организационных процедур для проведения догазификации в установленные сроки.

«Мы разработали соответствующий план, проекты дорожной карты. И очень важно, чтобы эта работа была налажена соответствующим образом и наши планы были реализованы», — отметил Владислав Шапша.

В Калужской области к настоящему времени собрано 6,457 тыс. заявок на догазификацию и заключено 2,573 тыс. договоров.