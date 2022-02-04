Москва, , 16:34 — REGNUM Создать в Госдуме рабочую группу по реформе системы здравоохранения предложил лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Врач

«В Госдуме необходимо создать рабочую группу по реформе системы здравоохранения. К обсуждению обязательно нужно привлечь практикующих врачей. Ситуация уже сдвинулась с мёртвой точки. Теперь важно довести дело до конца», — отметил Нечаев в телеграм-канале.

Хорошим подспорьем может стать госпрограмма по обеспечению медиков служебным жильём с правом последующей приватизации, также нужно перестать грузить врачей лишними отчётами, считает парламентарий.

«Повысить престиж профессии медика — это сложная задача со множеством переменных. Но это не значит, что её не нужно решать. Вопрос шире рамок комитета по здравоохранению: он касается и бюджета, и социальных гарантий», — рассуждает Нечаев.

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