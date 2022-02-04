Вашингтон, 4 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В США перед судом предстанет мужчина из Техаса по обвинению в угрозах государственным служащим. Обвиняемого причисляют к сторонникам экс-президента США Дональда Трампа, которые в прошлом году обвинили партию Демократов в фальсификации выборов, сообщает 4 февраля Reuters.

Опасность

Чад Старк, которому 54 года, обвиняется в распространении 5 января 2021 года сообщения с угрозами: «Патриоты Джорджии, пришло время убивать… пришло наше время защитить наш штат от предателей».

Суд над Старком является первым из серии открытых дел о примерно 850 угрозах в адрес работников избирательных комиссий США.

Ранее просьбу экс-президента США Дональда Трампа заблокировать раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма американского Конгресса 6 января заблокировал федеральный апелляционный суд в США.