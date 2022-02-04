Красногорск, 4 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье снизился на 2,9%. Об этом 4 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По состоянию на 4 февраля этот показатель составляет 71,5%. Неделей ранее, 28 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья был зафиксирован на уровне 74,4%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии на территории региона прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 5 082 867 человек. Полный курс вакцинации прошли 4 875 011 граждан.