Николай II лично в ответе за полное уничтожение элиты нашей страны — мнение
Москва, 4 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Причислять Николая Второго к лику святых категорически было нельзя, так как это самый провальный правитель России за всю историю государства. Последний российский царь лично в ответе за миллионы убитых граждан и полное уничтожение элиты нашей страны, считает управляющий директор Packer Tools LLC Сергей Гуськов.
«Считаю, что совершив отречение от престола, Николай Второй оставил огромную часть населения без моральных ориентиров, а армию без того, кому они давали присягу. Соответственно дезориентированные люди сравнительно легко начали переходить на строну различных партий и движений, что подливало масло в огонь гражданской распри. Также необходимо вспомнить, что именно Николай II в ответе за колоссальные жертвы в Японской и Первой мировой войнах. То есть, данный человек лично в ответе за миллионы убитых граждан и полное уничтожение элиты нашей страны», — считает Сергей Гуськов.
Напомним, в марте исполнится 105 лет со дня отречения последнего российского царя Николая Романова от престола, в апреле — 110 лет с момента Ленского расстрела, в результате которого от пуль правительственных войск погибли, по разным оценкам, от 150 до 270 человек. При этом в 2000 году Николай II вместе со своей расстрелянной семьёй был канонизирован, что вызывает много вопросов среди православных верующих России.