Москва, 4 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Причислять Николая Второго к лику святых категорически было нельзя, так как это самый провальный правитель России за всю историю государства. Последний российский царь лично в ответе за миллионы убитых граждан и полное уничтожение элиты нашей страны, считает управляющий директор Packer Tools LLC Сергей Гуськов.

Валентин Серов. Портрет императора Николая Второго. 1900

«Считаю, что совершив отречение от престола, Николай Второй оставил огромную часть населения без моральных ориентиров, а армию без того, кому они давали присягу. Соответственно дезориентированные люди сравнительно легко начали переходить на строну различных партий и движений, что подливало масло в огонь гражданской распри. Также необходимо вспомнить, что именно Николай II в ответе за колоссальные жертвы в Японской и Первой мировой войнах. То есть, данный человек лично в ответе за миллионы убитых граждан и полное уничтожение элиты нашей страны», — считает Сергей Гуськов.

Напомним, в марте исполнится 105 лет со дня отречения последнего российского царя Николая Романова от престола, в апреле — 110 лет с момента Ленского расстрела, в результате которого от пуль правительственных войск погибли, по разным оценкам, от 150 до 270 человек. При этом в 2000 году Николай II вместе со своей расстрелянной семьёй был канонизирован, что вызывает много вопросов среди православных верующих России.