Москва, 4 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Вместо того, чтобы развивать конкуренцию среди сетевой розницы, внедрять действенные меры социальной поддержки малоимущих и бороться с факторами определяющими рост цен, российские чиновники занимаются имитацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию о том, что ряд российских ведомств прорабатывают вопрос об ограничении наценки на часть социально значимых продуктов питания не выше 5%.

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«От того, насколько бесполезна идея ввести 5-процентную предельную наценку на ряд продуктов питания, просто захватывает дух! — возмутился экономист. — Положим, сетевые магазины действительно станут применять такую наценку, то есть бутылка подсолнечного масла, например, при входящей цене в 100 рублей будет стоить на прилавке 105. Если верить сетям, что они сейчас применяют среднюю наценку на базовые товары в 15−16%, то в данном примере эффект от снижения торговой наценки в три раза в абсолютных числах составит аж целых 10 рублей! При этом надо как минимум эту меру должным образом администрировать, а еще предстоит четко определить перечень товаров, к которым будет относиться данная мера. Например, хлеб и хлебобулочные изделия — это совсем не одно и тоже! Даже в товарную категорию «хлеб» входит весьма обширный ассортимент! Он весь будет подлежать пониженной наценке?»

Как пояснил экономист, если недополученную выручку торговые сети компенсируют за счет подорожания других товаров, то возникает вопрос о том, в чем смысл предложенной меры.

«Если один вид хлеба будет продаваться с пониженное наценкой, а другие несколько с обычной, то где гарантия, что именно более дешевый не будет раскупаться в первую очередь и его просто не будет хватать всем желающим? — поинтересовался Мурзаев. — И где гарантия, что хлеб с минимальной наценкой будут покупать только самые социально незащищенные слои населения? Или это т же как-то планируется регулировать? Одним словом, вместо того чтобы развивать конкуренцию среди сетевой розницы, чтобы внедрять действенные меры социальной поддержки малоимущих и бороться с факторами, определяющими рост цен, нам предлагается имитация решения проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что договориться с торговыми сетями о снижении наценок на линию самых востребованных продуктов питания в принципе не проблема.