Казань, , 17:46 — REGNUM На автотрассах Татарии 4 февраля ограничили движение для грузового транспорта и автобусов. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, временные меры приняты в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

С 14:20 (мск) 4 февраля от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» поступило сообщение о введении временного ограничения движения из-за сильного снега и ветра для грузового транспорта и автобусов на участках автодорог М-7 «Волга», Р-241 «Казань-Ульяновск», Р-239 «Казань-Оренбург», А-295 «Йошкар-Ола — Зеленодольск», Казань — Малмыж находящихся на территории Татарии.

Ограничено движение до наступления благоприятных погодных условий. К ликвидации последствий снегопада привлечено 635 человек и 529 единиц спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии ночью 5 февраля ожидается сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на дорогах снежные заносы.

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