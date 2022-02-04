Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Студенты Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) в Санкт-Петербурге смогут защитить дипломные работы в дистанционном формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе института.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Петербургский филиал Президентской академии идёт навстречу своим студентам. Сотрудники вуза допускают возможность защиты дипломных работ дистанционно, как и прохождение других мероприятий государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников, которая также включает госэкзамены. Заместитель начальника учебно-методического управления СЗИУ РАНХиГС Виталий Новгородов отметил, что в институте гибкая система образования. Студенты могут написать заявление и перейти на выбранный формат прохождения ГИА.

«Дистанционный формат проведения ГИА крайне удобен, так как позволяет подключиться из любой точки, уменьшает временные затраты для членов ГЭК, упрощает работу при возникновении каких-либо спорных ситуаций, так как все аттестационные процедуры имеют цифровой след. Для студентов очной формы предусмотрена возможность выбора прохождения ГИА в дистанционном или очном формате», — сообщил Виталий Новгородов.

Отметим, вуз уже перевёл своих студентов на дистанционный формат обучения в новом семестре на период с 27 января по 20 февраля 2022 года.

На удалённое обучение перешли и в СПбГУ. В вузе действует распоряжение с 24 января на неопределенный срок о переводе студентов на «дистант». В других же учебных заведения Петербурга еще вносятся временные рамки действия распоряжений. Так, с 7 по 19 февраля в Петербургском государственном университете путей сообщений студенты первого, второго и третьего курса очной формы обучения будут обучаться в новом семестре исключительно дистанционно. В то время как студенты четвертого и пятого курса университета будут учиться очно в аудиториях.

До 8 марта «дистант» сохранится в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Далее, с 9 марта, вуз перейдёт на смешанный формат обучения. Лекционные занятия пройдут для студентов в дистанционном формате с использованием компьютерных технологий, а практические в основном будут проходить очно на базе университета.

В отличие от других вузов Петербурга Политехнический университет уже осуществляет обучение в смешанном формате. Представители вуза на странице «ВКонтакте» отметили, что в Политехе 98% преподавателей и сотрудников привились от коронавируса, а в кампусе вуза соблюдаются все антиковидные меры.