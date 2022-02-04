Москва, , 16:21 — REGNUM Мировой рынок продовольствия должен прийти в равновесное состояние примерно в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию о том, что мировые цены на масло (соевое, пальмовое, рапсовое и подсолнечное) выросли на 4,2%.

Пальмовое масло Lola.vn

«Что касается роста цен на растительные масла, то в основном это отголоски прошлого года, когда фиксировалось снижение производства пальмового масла из-за ковидных ограничений, — сказал Мурзаев. — Пальмовое масло — самое распространенное, и его нехватка ведет к повышенному спросу на другие виды растительных масел, такие как подсолнечное и рапсовое. Но урожай соответствующих культур уже собран в прошлом году и новых поступлений на рынок приходится ждать не раньше июля по рапсу и сентября по подсолнечнику. Ну, а если спрос превышает предложение, то, как мы знаем, цена всегда растет. Рынок продовольствия, который был сильно раскачан в 2020 и 2021 годах, если не будет каких-то новых катаклизмов, должен прийти в равновесное состояние примерно в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года мировые цены на продовольствие ускорили рост.