Губкин, Белгородская область, , 16:24 — REGNUM Завод по производству кормов супер-премиум класса для кошек и собак планируют построить в Губкинском городском округе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе администрации региона.

Вислоухая кошка Марина Каширская © ИА REGNUM

Проект реализует один из резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Губкин» при поддержке одного из банков и Корпорации МСП. Уже на 2022 год намечен запуск производственных мощностей в тестовую эксплуатацию. На заводе планируют создать 100 новых рабочих мест и ежегодно реализовывать свыше 60 тысяч тонн продукции.

«Создание нового импортозамещающего производства имеет важное значение для региона. При помощи современных технологий часть отходов мясного, рыбного и сельскохозяйственного производства будет использована при выпуске высококачественных кормов для питомцев, что позволит снизить нагрузку на экологию в регионе. При этом стоимость такой продукции, благодаря налоговым льготам, будет доступна для широкого круга владельцев домашних животных», — рассказал компании-резидента Сергей Лиман.

К 2026 году объём выручки производства может достигнуть пяти миллиардов рублей.