Губкин, Белгородская область, 4 февраля 2022, 16:24 — REGNUM Завод по производству кормов супер-премиум класса для кошек и собак планируют построить в Губкинском городском округе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе администрации региона.
Проект реализует один из резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Губкин» при поддержке одного из банков и Корпорации МСП. Уже на 2022 год намечен запуск производственных мощностей в тестовую эксплуатацию. На заводе планируют создать 100 новых рабочих мест и ежегодно реализовывать свыше 60 тысяч тонн продукции.
К 2026 году объём выручки производства может достигнуть пяти миллиардов рублей.