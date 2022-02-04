Москва, , 16:20 — REGNUM Мировой рынок продовольствия крайне негативно реагирует на тот объем ликвидности, который США и страны ЕС вкачали для поддерживания своих экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию о том, что индекс мировых цен на молочную продукцию вырос почти на 2,5%, а цены на пшеницу понизились.

Молоко (сс) Alexas_Fotos

«Есть несколько факторов, влияющих на рост цен на продовольствие. Крайне негативно на рынок влияет объем ликвидности, которую вкачали для поддержания своих экономик во время ковидных локдаунов ряд стран, включая США и представителей Евросоюза. Это привело к росту инфляции и, как следствие, к росту цен, — сказал Мурзаев. — Плюс надо учитывать сезонность производства многих видов агропродукции. Собрали очередной урожай пшеницы в Австралии и Аргентине, которые находятся в южном полушарии, на рынок поступил дополнительный объем, и цены слегка опустились. Что же касается молока и молочных продуктов, если мы говорим об ассортименте животного происхождения, то период лактации заканчивается, как правило, поздней осенью, а потом нужно ждать появления телят. А это конец февраля-март или начало апреля».

Как пояснил Мурзаев, животноводы пытаются как-то растянуть эти сроки, но природу прогнуть под требования потребительского рынка сложно.

«Вот и получается, что зимой, когда спрос на молоко и молочные продукты традиционно повышается, производство цельного молока значительно снижается. Что с этим делать? Пытаться «доить» миндаль, овес, кокосовые орехи и прочую растительность», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на продовольствие ускорили рост.

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