Рига, 4 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Из-за позиции ряда депутатов парламент Латвии отложил утверждение проекта закона о добровольном возмещении еврейской общине Латвии утери недвижимости во время Холокоста. Об этом сообщило латвийское агентство LTV.

Холокост

Фракция партии национал-консерваторов и ультранационалистов «Национальное объединение «Все для Латвии!» указала в своем сообщении для прессы, что закон справедлив не ко всем жертвам тоталитарных режимов, он якобы игнорирует жертв репрессий времен СССР. Депутаты выразили надежду, что Сейм дополнит законопроект соответствующими поправками.

«Хочется надеяться, партнеры примут во внимание эту возможность, и закон не станет символом кричащей несправедливости по отношению к политически репрессированным», — заявил депутат от нацблока Янис Домбрава.

Как ранее было заявлено, цель законопроекта — «смягчить последствия исторической несправедливости, порожденной тоталитарными режимами, советским и нацистским, возместив по доброй воле часть не возвращенной во время реституции собственности по установленной государством кадастровой стоимости».

Заявлено, что в целом потери, возникшие у еврейской общины из-за того, что во время денационализации не была возвращена незаконно отчужденная недвижимая собственность, превысили 47 млн евро. Эта сумма рассчитана на основе собственности, принадлежавшей на 16 декабря 1940 года еврейской общине, и кадастровой стоимости недвижимости 31 декабря 2018 года.

Предусматривалось, что компенсация еврейской общине будет выплачиваться с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года. Речь идет о примерно 270 объектах недвижимости в разных городах страны.

Закон принимается после многолетней дискуссии, острой критики со стороны националистов и правых и неоднократных требований американских политиков и организаций. В частности, AJC — ведущей американской еврейской организации, встречавшаяся во время визита в Латвию с высшими должностными лицами государства, а также послом США в Латвии.