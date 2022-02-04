Москва, , 16:19 — REGNUM 205 млрд рублей составил эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта в 2021 году в Сбербанке, сообщает ТАСС. Именно за счет технологий, отмечает информагенство, Сбер смог достигнуть роста в 30% в финансовом бизнесе и трехкратного роста в нефинансовом бизнесе. В 2021 год группа Сбербанка осуществила 1 млн технологических внедрений и изменений.

Искусственный интеллект ИА REGNUM

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал e-commerce ключевой индустрией для роста компании и подчеркнул, что сеть отделений, логистика и развитое территориальное присутствие позволят Сберу войти в топ-3 игроков на рынке в горизонте 2023 года.