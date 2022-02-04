Кемерово, 4 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области за неделю с 24 по 31 января было зарегистрировано 36,4 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость совокупного населения выше эпидемического порога на 132,4%, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ponchikov.net ОРВИ

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Уточняется, что исследован клинический материал от 95 больных ОРВИ — все случаи заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.

По данным на 31 января в регионе вакциной против гриппа привиты 1 197 189 человека.