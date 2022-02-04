Москва, 4 февраля 2022, 16:18 — REGNUM Офис немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве закрыт, передаёт 4 февраля СМИ.
Отмечается, что DW таким образом соблюдает запрет на вещание, введенный российскими властями. Немецкое СМИ указало на то, что 4 февраля его сотрудники будут лишены аккредитации в России.
Также по решению руководства России начата проверка того, не выступает ли DW в качестве иностранного агента.
«Россия неоднократно заявляла, что репрессии против RT DE были политически мотивированы, — сообщает DW. — Правительство [Германии] всегда отрицало это».
Теперь руководство DW намерено подать в суд.
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