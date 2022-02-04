Москва, 4 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Офис немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве закрыт, передаёт 4 февраля СМИ.

Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Закрыто

Отмечается, что DW таким образом соблюдает запрет на вещание, введенный российскими властями. Немецкое СМИ указало на то, что 4 февраля его сотрудники будут лишены аккредитации в России.

Также по решению руководства России начата проверка того, не выступает ли DW в качестве иностранного агента.

«Россия неоднократно заявляла, что репрессии против RT DE были политически мотивированы, — сообщает DW. — Правительство [Германии] всегда отрицало это».

Теперь руководство DW намерено подать в суд.