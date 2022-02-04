Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:16 — REGNUM В Ярославской области реализация проекта-победителя конкурса Минстроя по благоустройству прибрежной территории Плещеева озера в Переславле-Залесском сорвана по вине администрации Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы проверки, проведенной Переславской межрайонной прокуратурой, Национальным парком «Плещеево озеро» и Росприроднадзором.

Благоустройство в Переславле

Заказчик работ — администрация городского округа Переславля-Залесского — не контролирует должным образом подрядчика и не соблюдает требования природоохранного законодательства, в связи с чем ей назначен штраф, а также выдано предписание Росприроднадзора и Национального парка «Плещеево озеро» о незамедлительном устранении нарушений.

ИА REGNUM уже писало о том, что сроки завершения проекта по благоустройству городского пляжа Переславля-Залесского сорваны из-за смены подрядчиков и задержки сроков согласования работ в охранной зоне ООПТ «Плещеево озеро». Действующий муниципальный контракт заключен с ООО «Ярдорремстрой», все работы должны были быть закончены до 1 октября 2021 года. Однако до настоящего момента выполнено меньше половины объема работ, в связи с чем подрядчику выданы претензии, компания должна выплатить штрафы на сумму несколько сот тысяч рублей. В то же время в январе 2022 года стало известно о внесении компании «Ярдорремстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

Переславская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Переславля Ирины Строкиновой в связи с ненадлежащим контролем за исполнением муниципального контракта. По итогам рассмотрения этого представления одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в ходе проверок, проведенных Национальным парком «Плещеево озеро» и Росприроднадзором, выяснилось, что проект реализуется с нарушениями природоохранного законодательства, а именно не выполняются условия по соблюдению режима охраны территории Национального парка, выданные Минприроды, а также не учтены замечания Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в части доработки проектной документации. Необходимо было дополнить проект локальными очистными сооружениями ливневых сточных вод. Вместо этого подрядчик при отсутствии контроля со стороны администрации вывел ливневую канализацию прямо в Плещеево озеро — ООПТ федерального значения и источник питьевой воды для всего города.

В связи с выявленными нарушениями Национальный парк составил в отношении юридического лица — администрации Переславля-Залесского — протокол об административном нарушении по статье 8.39 КоАП РФ, выписан штраф в размере 300 тысяч рублей. Росприроднадзор направил в администрацию письмо о незамедлительном принятии мер по соблюдению обязательных требований законодательства при проведении благоустройства в охранной зоне ООПТ федерального значения.

Администрация городского округа Переславля-Залесского никак не комментирует происходящее, заверяя, что будет сделано все возможное для завершения проекта благоустройства городского пляжа в 2022 году.

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