Кабул, 4 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал членов Фронта национального сопротивления Афганистана «братьями». Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Афганистан

«Мы братья и сестры. Если вчера я называл талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) братьями, то сегодня я называю братьями членов Фронта сопротивления. Фронт сопротивления — наши братья и сестры», — сказал он в интервью TOLOnews.

Карзай призвал правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «примириться» со своими противниками.

Бывший президент Афганистана также заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен предпринять шаги для создания инклюзивного правительства.

Необходимо отметить, что второй фронт сопротивления под названием «Фронт национального сопротивления афганского народа», возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном Ахмад Шаха Масуда, бывшего командира сопротивления, впервые заявил о своем существовании в провинции Панджшер после бегства Ашрафа Гани и падения республики.