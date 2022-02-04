Таллин, , 16:15 — REGNUM Большинство жителей Эстонии выражает недовольство работой Каи Каллас на посту премьер-министра страны и считает, что правительство справляется со своей работой плохо или очень плохо. Об этом сообщила эстонская социологическая фирма Norstat со ссылкой на итоги последнего опроса.

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По сравнению с аналогичным опросом месячной давности, недовольство деятельностью как премьер-министра, так и правительства в целом, выросло на восемь процентных пунктов — до 63% и 56% соответственно.

Комментируя результаты опроса, социолог Мартин Мельдер отметил, что деятельностью премьер-министра и правительства довольны только избиратели правящей Реформистской партии, из которых 77% одобряет действия Каллас, а 82% — правительства в целом.

«Можно сказать, что нынешнее правительство и премьер-министр представляют не всех избирателей Эстонии, а скорее узкий круг сторонников правящей партии», — отметил социолог.

По его мнению, такая ситуация несет в себе риски для партнера реформистов в правительстве — Центристской партии, потому что среди сторонников центристов деятельность премьера не одобряют 73%, а правительства — 55%: «Вхождение в состав этого правительства является потенциальным риском для Центристской партии, и для сохранения правительства вторая партия в нем должна это осознать».

Опрос Norstat был проведен комбинированным методом интернет‑ и телефонного опроса в период с 25 по 31 января. В нем приняли участие 1 004 респондента из числа граждан Эстонии старше 18 лет.