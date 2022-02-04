Кемерово, 4 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Кемерове с 18:00 сегодня, 4 февраля, до 18:00 (время местное) 7 февраля сохранятся неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В этот же период в Новокузнецке и Прокопьевске сохранятся НМУ второй степени опасности.

По прогнозу синоптиков, завтра, 5 февраля, в Кузбассе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами небольшой снег, позёмок, местами изморозь, дым, дымка.