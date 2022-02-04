Москва, 4 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за период с 28 января по 4 февраля снизился с 64,4% до 64,1%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По её словам, снижение показателя связано с утратой иммунитета первично привитыми гражданами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.

«По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла — 80 446 704 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%. В шести регионах он превышает 80%. Это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%)» — сказала Голикова