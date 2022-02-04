Москва, , 16:12 — REGNUM Прага не предпринимает никаких конкретных шагов, которые бы свидетельствовали о желании Чехии нормализовать отношения с Россией. Об этом 4 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг Чехии

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва видела «некие заявления о вроде бы как желании нормализовать ситуацию».

«Но при этом конкретного, прикладного, практического желания это сделать, выправить ситуацию, со стороны чешских властей мы не видим, конкретных шагов нет», — констатировала Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер выступил с рекомендацией «отважно начать ревизию отношений с Россией».