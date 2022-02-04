Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Команда современных путешественников и технических специалистов намерна отыскать кораль британского полярного исследователя Эрнста Шеклтона «Эндьюранс», который затерялся во время участия в Имперской трансантарктической экспедиции, сообщает 4 февраля The New York Times.

В Антарктиде Oceanbook.at

В субботу, 5 фефраля, Кейптаун покинет ледокол с экипажем из 46 человек и экспедиционной группой из 64 человек на борту, отправившись в море Уэдделла у берегов Западной Антарктиды. Именно там исследователи с помощью подводных дронов надеются найти затонувшее судно.

«Это самое недосягаемое затонувшее судно в истории. Так что можно сказать, что речь идет о величайшей охоте за затонувшим кораблем в истории», — сказал Менсун Баунд, морской археолог, принимающий участие в экспедиции Endurance22.

Напомним, что Эрнест Генри Шеклтон (1874−1922) был одним из участников экспедиции Роберта Скотта к Южному полюсу. Члены экспедиция вернулась, так и не достигнув цели, однако в Британии их чевствовали как героев, потому что среди команды не было потерь. Позже долги экспедиции, которые составили 20 тысяч фунтов, взяло на себя британское правительство.