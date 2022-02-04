Москва, , 16:10 — REGNUM Для успешной борьбы с коррупцией в сфере бизнеса в России нужна слаженная система контроля, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Денис Спицын.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Борьба с коррупцией в сфере бизнеса является очень актуальной, но вместе с тем и сложной задачей. Для успешного противодействия проявлениям коррупции в бизнесе, необходимо выстроить антикоррупционный комплаенс, то есть слаженную систему контроля за действиями компании с анализом их соответствия антикоррупционным требованиям. Эффективная борьба против коррупции возможна только посредством внедрения комплексного механизма, который бы сочетал нормативную (соответствующие документы), организационную, кадровую, финансовую стороны», — сказал он.

По словам эксперта, компаниям необходимо разработать и внедрить нормативные акты о предотвращении коррупции, а также определить ответственных за антикоррупционную деятельность сотрудников или даже отдел, в зависимости от масштабов компании.

Кроме того, следует уделить особое внимание работе с кадрами — как их подбору, так и контролю за работой сотрудников, отметил Спицын. Он считает, что очень важно правильно мотивировать сотрудников, чтобы у них не появлялся соблазн коррупционных действий и чтобы работа в компании была для них большей ценностью, чем те возможности, которые могли бы появиться вследствие совершения каких-либо коррупционных действий.

«Также необходимо выявить основные зоны риска, то есть те сегменты и направления деятельности или бизнес-процессы, в которых наблюдаются наиболее высокие потенциальные риски возникновения коррупционных действий. Так, практически во всех компаниях наиболее рискогенными сферами являются получение разрешений и оформление, закупки и продажи, финансовые операции. Чем более прозрачны бизнес-процессы, тем проще выявить потенциально рискогенные зоны. Еще один важнейший компонент антикоррупционной деятельности — развитие соответствующих корпоративных ценностей. Если в компании ценностей нет, а единственное, ради чего она функционирует — прибыль, то и коррупция в такой компании будет процветать хотя бы по причине отсутствия неких моральных ограничителей и сдерживателей у сотрудников. Поэтому стоит озаботиться разработкой и внедрением корпоративных ценностей, причем не на бумаге, а в реальности. В первую очередь, этим ценностям должны соответствовать руководители и «лица» компании, чтобы получить соответствующее моральное право что-то ожидать от своих сотрудников», — считает адвокат.

Также Спицын призвал не пренебрегать информационной безопасностью — это позволит вовремя выявить и потенциально коррупционные сферы, и схемы коррупции, и склонных к ней сотрудников.