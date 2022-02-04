София, , 16:10 — REGNUM Супруга действующего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова Линда подала документы на болгарское гражданство. Об этом 4 февраля сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Накануне Л. Петкова продемонстрировала справку министерства образования Болгарии об успешной сдаче экзамена на владение болгарским языком. Документ необходим для начала процедуры получения паспорта гражданина Республики Болгария.

Петкова имеет гражданство Канады, но постоянно проживает в Болгарии на протяжении последних 15 лет. Она признается, что давно хотела стать обладательницей болгарских удостоверений личности, однако именно сейчас, когда ее муж стал главой правительства, она желает принимать активное участие в голосовании на всеобщих выборах.

По предварительным данным, причин для отказа в предоставлении гражданства Болгарии Л. Петковой нет. Согласно болгарскому законодательству, соискатель паспорта этой страны обязан прожить в законном браке с гражданином РБ не менее 3-х лет. При этом сама процедура получения указанных документов может занять до пяти лет.