Кэри, США, , 16:09 — REGNUM Американская компания Epic Games ещё в конце 2021 года зарегистрировала торговую марку Epic Games Megaverse. Об этом 4 февраля пишет «Игромания», ссылаясь на наблюдение портала VGC.

Fortnite © Epic Games

Новая торговая марка открыто указывает на создание собственной метавселенной. Впрочем, подробности пока не раскрываются — возможно, Epic Games просто хочет разработать единую среду для популярных игр на базе Unreal Engine.

Добавим, что сейчас своими метавселенными уже занимаются компании Microsoft и Meta.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели The Last of Us ищут разработчиков для трёх новых игр