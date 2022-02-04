Кэри, США, 4 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Американская компания Epic Games ещё в конце 2021 года зарегистрировала торговую марку Epic Games Megaverse. Об этом 4 февраля пишет «Игромания», ссылаясь на наблюдение портала VGC.

Epic Games Fortnite

Новая торговая марка открыто указывает на создание собственной метавселенной. Впрочем, подробности пока не раскрываются — возможно, Epic Games просто хочет разработать единую среду для популярных игр на базе Unreal Engine.

Добавим, что сейчас своими метавселенными уже занимаются компании Microsoft и Meta.