Рига, , 16:09 — REGNUM В странах Прибалтики производится мало электроэнергии, необходимо добиться увеличения производства за счет большей региональной кооперации. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщила местный портал rus.lsm.lv.

Атомная энергетика Pixabay.com

«Наш большой вызов в среднесрочной перспективе заключается в том, что мы производим слишком мало электричества. Хуже всего ситуация в Литве, но дефицит есть и у нас в Латвии. Нужно двигаться в сторону увеличения производства», — сказал Кариньш.

Кариньш предлагает для достижения этой цели больше сотрудничать с соседними Латвией и Эстонией. Он сообщил, что один крупный совместный проект уже обсуждается с Эстонией — ветряной парк на побережье.

В то же время латвийский энергомонополист Latvenergo рассматривает возможность получения электроэнергии за счет мини-атомных станций. Кариньш отметил, что атомная энергия является решением, которое позволит уйти от экспорта природного газа.

«Если мы в странах Балтии решим по различным причинам отойти от использования природного газа, нам понадобятся так называемые базовые мощности, которые будут работать всегда. Атомная энергия — это решение, которое используют Финляндия, Швеция, Франция и многие другие страны Европы», — заявил Кариньш.

По его мнению, более экономично было бы, если бы это реализовали сразу две или три страны региона.