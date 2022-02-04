Лос-Анджелес, США, , 16:06 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа Failure присоединилась к протесту против потокового сервиса Spotify, объявив о желании удалить свою музыку из платформы после продолжающегося спора о «ложной информации» о коронавирусе, которую распространяет Spotify с участием Джо Рогана. Об этом 3 февраля рассказал портал NME.

Группа Failure Скриншот с портала NME

В прошлом месяце сотни ученых и медицинских специалистов попросили Spotify устранить дезинформацию о коронавирусе на своей платформе, которая, согласно их утверждениям, исходила от подкаста The Joe Rogan Experience ведущего Джо Рогана. Более 270 представителей научного и медицинского сообщества подписали открытое письмо, в котором действия Рогана были названы «не только предосудительными и оскорбительными, но и опасными с медицинской и культурной точки зрения».

Вскоре после этого Нил Янг потребовал, чтобы его музыка была удалена из Spotify, утверждая в удаленном открытом письме своему руководству, что такой контент, как подкаст Рогана, «распространяет ложную информацию о вакцинах». Платформа пошла на уступки, позже подтвердив, что контент Янга действительно будет удален с платформы. Другие музыканты и артисты последовали примеру и удалили свою музыку из платформы, включая Джони Митчелл, Грэма Нэша, Стюарта Ли и группу Crosby, Stills & Nash.

Теперь об уходе с платформе заявила культовая альтернативная рок-группа Failure, написав на своей странице в Facebook, что они делают это в знак протеста против того, что сервис распространяет дезинформацию о вакцине против коронавируса, а также против общей бизнес-модели. «Failure долго решали вопрос о Spotify и о том, стоит ли размещать нашу новую музыку на этой платформе», — начала свое заявление группа. «До сих пор наше двойственное отношение к Spotify было основано на их расчете роялти, который, по сути, дает артистам микроскопическую долю денег, получаемых от их музыки на платформе».

«Но теперь, после недавнего изменения политики Spotify, которая позволяет дезинформации о вакцине COVID процветать на их платформе, Failure решили, что хватит», — заявила группа в своем письме.

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