Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау находится в Вашингтоне по случаю начала председательства Польши в ОБСЕ. Помимо прочего, он там провел переговоры с главой американской дипломатии Энтони Блинкеном. Об этом 4 февраля сообщает Polskie Radio.

Флаги Польши и США Elevatorrailfan

Рау во время встречи заявил, что в Варшаве рассчитывают на восстановление стратегического диалога между Польшей и США.

В частности, американская сторона была приглашена в Варшаву, чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности Европы и ядерной энергетики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох сообщил, что 3 февраля состоялся телефонный разговор президента Польши Анджея Дуды с президентом Франции Эммануэлем Макроном.