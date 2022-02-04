Бухарест, , 16:06 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал с поста посла в Молдавии Даниела Ионицэ. Указ об этом 4 февраля обнародовала пресс-служба главы румынского государства.

Флаг Румынии

Сообщается, что связано с окончанием срока полномочий дипломата. Ионицэ назначили послом в Кишинёве в 2016 году и он прибыл туда в июле.

С декабря 2006 г. по сентябрь 2010 г. Ионицэ возглавлял управление НАТО, преобразованное впоследствии в Управление политики безопасности. Также он был послом в Норвегии.

Стоит отметить, что Ионицэ перед досрочными выборами в парламент Молдавии сделал публичное обращение к молдавским гражданам и призвал «сделать правильный выборы». Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал это «вмешательством во внутренние дела» республики.