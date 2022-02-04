Казань, 4 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Татарии ночью 5 февраля ожидается сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на дорогах снежные заносы. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В субботу, 5 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет снег, местами сильный. Температура воздуха ночью составит — 3…— 8˚С, днем от — 1 до — 6˚С. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.

В воскресенье, 6 февраля, осадки в виде снега сохранятся. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до минус 11 градусов, днем — около 8 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, абсолютный суточный максимум количества осадков был перекрыт 3 февраля на нескольких метеостанциях в Самарской области.

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