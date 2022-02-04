Кабул, 4 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Телеканал Afghanistan International получил изображения похищения Ахмада Фавада Пирзада, преподавателя Кабульского медицинского университета. На кадрах видно, как военные в правительственной форме похищают преподавателя прямо с его рабочего места.

Афганистан

Пирзад был похищен из своего кабинета вечером 3 февраля. Эти кадры были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

Источник, близкий к семье доктора Пирзада, в беседе с Afghanistan International подтвердил подлинность этого видео. Один из похитителей был в штатском.

Родственники Пирзада говорят, что после похищения его телефон был отключен, и у них нет никакой информации о его судьбе. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.

Похищение последовало за серией произвольных арестов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На днях радикалы забрали доктора Захро Хагпараст, дантиста, из ее офиса в Кабуле.

Доктор Пирзад преподает в Кабульском медицинском университете с 1990 года. Он работает в отделении нейрохирургии больницы Алиабад в Кабуле.

Семья Ахмада Фавада Пирзада призвала органы безопасности и сотрудников разведки вызволить доктора Пирзада из рук похитителей.