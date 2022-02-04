Таллин, 4 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Эстонии внесло в Нарвскую городскую управу предложение об изменении названий более 60 автобусных остановок в городе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эстонский флаг

Отмечается, что изменение названий предложено Институтом эстонского языка по итогам проведенной экспертизы в соответствии с Законом о географических названиях и правилами эстонского языка.

В соответствии с предложением МВД Департамент городского хозяйства Нарвской городской управы подготовил проект распоряжения об изменении и утверждении наименований части остановок.

Согласно тексту распоряжения, больше всего изменений названий связано с одной из центральных улиц города — проспектом Героев, названной так еще во времена СССР. Так, все три остановки с упоминанием проспекта Героев сменят название на Kivilinna, Paneeli и Kauba. Остановки «Лесной», «Приморский» и «Ромашка» станут называтсья Metsaaia, Kanali и Vesiroosi. Также исчезнут остановки с названием «Пушкин», а названия остановок «Гвоздика», «Мечта» и ряда других станут эстонозычными — Nelgi, Unistisi и так далее.

Также предлагается переименовать две улицы, названные в честь эстонских революционеров, лидеров Нарвской коммуны.

Департамент городского хозяйства Нарвской городской управы подготовил проект распоряжения об изменении и утверждении наименований части остановок. Расположение остановок можно посмотреть на сайте Земельного департамента Нарвы.

Нарва — самый руский город Эстонии, расположенный на границе с Россией. Более 90% его населения считается русскоязычным.