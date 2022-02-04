Берлин, 4 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Кандидатов в генеральные секретари НАТО назвало 4 февраля агентство DPA. Нынешний генсек альянса проработает на этом посту до октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Среди перечисленных кандидатов значатся бывший британский премьер-министр Тереза Мэй, бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, румынский президент Клаус Йоханнис.

Также упомянуты голландский премьер-министр Марк Рютте и глава эстонского правительства Кая Каллас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ухода с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг приступит к работе главы ЦБ Норвегии.