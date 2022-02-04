Париж, , 16:02 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с президентом Румынии. Об этом глава МИД Франции написал в Twitter.

Жан-Ив Ле Дриан Иллюстрация: flickr.com

«Для меня большая честь встретиться с президентом Румынии в конце этого важного визита для наших стран, через 15 лет после того, как Румыния присоединилась к Европейскому союзу», — написал Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция поможет Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) обеспечить безопасность воздушного пространства, которое подвергается нападениям со стороны Йемена.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция окажет военную поддержку ОАЭ