Париж, 4 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с президентом Румынии. Об этом глава МИД Франции написал в Twitter.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

«Для меня большая честь встретиться с президентом Румынии в конце этого важного визита для наших стран, через 15 лет после того, как Румыния присоединилась к Европейскому союзу», — написал Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция поможет Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) обеспечить безопасность воздушного пространства, которое подвергается нападениям со стороны Йемена.