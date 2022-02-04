Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау находится в Вашингтоне по случаю начала председательства Польши в ОБСЕ. Глава польской дипломатии в первый день своего визита в США встретился с членами Конгресса от обеих американских политических партий. Об этом сообщает Polskie Radio.

США и Польша Zbitnev/Shutterstock.com

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Во время встречи с конгрессменами Рау выразил уверенность в том, что «и в США, и в НАТО доминирует сознание того, что в нынешних условиях НАТО в Восточной Европе нуждается в укреплении».

«Что касается того, что НАТО необходимо укрепляться в Восточной Европе из-за сложной ситуации вокруг Украины, а также из-за явно увеличенного военного присутствия России в Белоруссии, то об этом никого не нужно убеждать. Это доминирующее мнение в США», — заявил польский дипломат.