Москва, , 16:13 — REGNUM Российский видеоблогер Егор Шип (Егор Кораблин) собирается записать песню при участии певицы Ларисы Долиной. Информацию об этом опубликовало издание Elle Girl 4 февраля.

Егор Шип Скриншот с YouTube

Известно, что молодой человек выложил совместное фото с исполнительницей в Instagram и предложил записать общий трек, после чего Долина опубликовала аналогичную фотографию, тем самым приняв предложение блогера. Поклонники Шипа считают, что подобным действием юноша пытается задеть бывшую возлюбленную Валю Карнавал (Валентина Карнаухова), с которой у Долиной был конфликт.

Напомним, что 24 сентября 2021 года Егор Шип стал артистом Black Star. В качестве дебютной работы на лейбле блогер представил клип на песню «Глаза фонари».

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